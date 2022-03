Verärgerung wegen neuer Aldi-Planung

Für die Planung eines neuen Aldi-Marktes am Künsebecker Weg gibt es zwar eine eindeutige Verwaltungsvorlage. Doch hinter den Kulissen rumort es und gibt es auch massive Verärgerung.

So sieht die Planung eines neuen Aldi am Künsebecker Weg, über die im Planungsausschuss diskutiert werden soll. Im Hintergrund hat sich derweil Kritik und Unmut formiert.

Wie geht es mit der Aldi-Planung am Künsebecker Weg weiter? Wenn man die Verwaltungsvorlage für die Sitzung des Planungs- und Stadtentwicklungsauschusses liest am kommenden Dienstag, 15. März, 17.15 Uhr in der Mensa der Gesamtschule, dann ist der weitere Weg klar vorgezeichnet. Demnach soll ein Bebauungsplan nach der sogenannten Planungsvariante B aufgestellt werden, der im wesentlichen den Neubau eines Aldi-Marktes mit 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche auf einem städtischen Grundstück südlich des Künsebecker Weges vorsieht. Als Investoren treten hier das Architekturbüro Mittelberg und das Bauunternehmen Wagemann (beide aus Halle) auf.