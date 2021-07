„Verarmung des Dorfgrüns“ stoppen

Eine Eiche als neuer Hofbaum – dieses Geschenk hat die Familie Wiedeking in Ottenhausen dem 90-jährigen Werner Wiedeking gemacht. Darüber freuen sich Phil (li.) und sein Vater Elmar Wiedeking, hier mit Stephan Lücking (im Hintergrund) vom Heimatverein.

In der heutigen Zeit würden zwar viele vom Klima- und Umweltschutz reden. Aber immer noch werde zu wenig danach gehandelt, so Lücking. Die Familie Wiedeking ließ sich jetzt von einer Baumschule einen großen Eichenbaum anliefern – und pflanzte diesen auf dem Hof. Die junge Generation zeige damit, dass es auch einen anderen Weg gebe, während in vielen Dörfern die „Verarmung des Dorfgrüns“ immer rasantere Formen annehme.