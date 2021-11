Verätzte Sitze im Zug

In einem leer stehenden Zug der Nordwestbahn hat Säure auf Sitzen am Montagmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. „Wir wurden wegen einer Verätzung alarmiert, Sitze lösten sich auf“, sagte Johannes Mollemeier von der Paderborner Feuerwehr.

Einsatz der Paderborner Feuerwehr auf dem Bahngelände an der Wollmarktstraße

In dem Zug entdeckten die Brandbekämpfer demnach zum Beispiel ein Loch in einem der Sitze und außerdem eine säureartige Flüssigkeit. „Um was für einen Stoff es sich handelt“, wissen wir noch nicht, erläuterte Mollemeier. Der Fall sei jetzt Sache der Bundespolizei, die den Zug nach Niedersachsen transportieren ließ.