Verbände klagen gegen Salzeinleitung in die Weser

Sechs weitere Jahre lang darf der Düngemittelhersteller K+S Salzlauge in die Werra und damit auch in die Weser einleiten. Das hatte das Regierungspräsidium Kassel noch kurz vor Jahresende genehmigt. Dagegen klagen jetzt der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und die Klagegemeinschaft Werra-Weser.

Regierungspräsidium hat Kasseler Bergbaukonzern K+S erlaubt, bis 2026 weiter Salzlauge in Flüsse zu leiten

Salz-Abraumhalde eines Kalibergwerkes von K+S, wie sie in Nordhessen und Westthüringen mehrfach zu finden ist.

Salzhaltige Abwässer aus den hessisch-thüringischen Werken Werra und Neuhof Ellers dürfen also weiter bis Ende 2027 in die Werra eingeleitet werden. Gegen genau diesen Bescheid klagt nun der hessische Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) offiziell vor dem Verwaltungsgericht Kassel. Das Gericht bestätigte am Dienstag den Eingang der Klage.