Verbotene Müllablagerung nimmt zu

Schlangen

Die Gemeinde Schlangen hat mit illegalen Müllablagerungen zu kämpfen. Ob an Feldwegen, in Waldstücken oder auf Brachflächen – die Fälle von verbotswidrigen Müllentsorgungen im Gemeindegebiet nehmen seit Jahren zu. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte jede Menge Sperrmüll und alte Elektrogeräte direkt neben den Containern am Knickweg ausgeladen.

Von Klaus Karenfeld