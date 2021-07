Verbrecher-Chats heimlich mitgelesen

Detmold

Es war am frühen Morgen, als Kriminalbeamte aus Bielefeld am Mittwoch in Detmold, Oerlinghausen und dem niedersächsischen Aerzen mit der Durchsuchung von zehn Objekten begannen – ein Einsatz gegen organisierte Drogenkriminalität, der möglich wurde, weil Sicherheitsbehörden verschlüsselte Chatnachrichten mutmaßlicher Straftäter ausgewertet hatten.

Von Christian Althoff