Verbund-Volksbank OWL stellt 2021 mehrere Bestmarken auf

Die größte Genossenschaftsbank in der Region steigerte ihre Bilanzsumme 2021 zum Vorjahr um 6,7 Prozent auf den neuen Höchststand von rund 7,5 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis vor Bewertung – also der Gewinn – wuchs um 5,1 auf 66,9 Millionen Euro und lag damit bei 0,91 nach zuvor 0,92 Prozent der durchschnittlichen Bilanzsumme. Der Jahresüberschuss wird mit 15,0 Millionen Euro (Vorjahr: 14,6) beziffert. Die nun 119.625 (plus 4781) Mitglieder – ebenfalls ein Rekordwert – sollen wie in beiden Vorjahren drei Prozent Dividende erhalten. Das Engagement von fast 1000 Vereinen, Institutionen und Initiativen in der Region unterstützte das Geldhaus finanziell mit 900.000 Euro.

