Verdacht der Brandstiftung: Polizei ermittelt nach zwei Feuern

Kleingarten-Vereinshaus und Auto brennen nachts in Paderborn – Besteht ein Tatzusammenhang?

Paderborn

Nach den zwei nächtlichen Bränden am Balhorner Feld und am Oberen Feld ermittelt die Polizei Paderborn wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen. Die Brandorte liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Es sei nicht auszuschließen, dass ein Tatzusammenhang besteht, gab die Polizei am Montagnachmittag bekannt.