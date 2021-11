Verdächtiger bleibt auf freiem Fuß

Dass es Brandstiftung war, ist sicher. Die Polizei ermittelt nach dem Feuer an der Sternberger Straße in Eilshausen auch wegen versuchten Mordes.

Der Tatverdacht gegen einen 41 Jahre alten Mann, der als möglicher Brandstifter in den Fokus der Polizei geraten war, scheint allerdings nicht so eindeutig zu sein, dass er in Untersuchungshaft genommen werden konnte. Der Tunesier, dessen von ihm getrennt lebende Frau (30) mit drei gemeinsamen Kindern in der Brandwohnung lebte, wurde vorübergehend festgenommen und verhört, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Angaben machte die Polizei auch auf Nachfrage nicht.