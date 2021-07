Verdi ruft MZG-Beschäftigte erneut zum Streik auf

Tarifstreit in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe

Die Tarifauseinandersetzungen am Medizinischen Zentrum für Gesundheit (MZG) gehen in eine weitere Runde. Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag die Beschäftigten aus der Therapie, Psychotherapie und Sozialarbeit sowie Therapiedisposition aufgerufen, die Arbeit von Dienstag bis Freitag niederzulegen.