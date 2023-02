Verdi streikt Montag und Dienstag in OWL

Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst erreicht Ostwestfalen-Lippe mit voller Wucht. Für den 27. und 28. Februar hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in der Region zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind kommunale Kitas, Krankenhäuser und Müllabfuhr sowie der öffentliche Nahverkehr, soweit er in kommunaler Hand ist. Auch Sparkassen und Verwaltungen zählen zum öffentlichen Dienst.

Gestreikt wird am Montag zunächst in den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford. Das kündigte am Freitag Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Martina Schu an. Eine zentrale Kundgebung soll es um 10 Uhr auf Kanzlers Weide in Minden geben.

Kundgebungen in Minden, Detmold und Bielefeld

Am Dienstag sind dann die übrigen Teile von OWL betroffen. Um 10 Uhr gibt es für Streikende aus den Kreisen Lippe, Paderborn und Höxter eine Kundgebung vor dem Landestheater Detmold. Für 10:30 Uhr ist in der Hechelei in Bielefeld eine zentrale Streikversammlung für Teilnehmer aus Bielefeld und dem Kreis Gütersloh geplant.

Zum Warnstreik aufgerufen sind jeweils sämtliche Beschäftigte im öffentlichen Dienst der betroffenen Kreise. „Das wird ziemlich heftig werden an beiden Tagen“, kündigt Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Schuh an. Sie erwartet, dass sich eine fünfstellige Zahl von Beschäftigen in der Region an den Warnstreiks beteiligen.

In Bielefeld seien viele Kitas und die Nahverkehrsgesellschaft Mobiel betroffen, in Paderborn ebenfalls viele Kitas. Im Kreis Minden-Lübbecke treffe der Warnstreik vor allem auch viele Klinik-Mitarbeiter. Schuh geht davon aus, dass in den betroffenen Kitas gegebenenfalls Notgruppen eingerichtet werde.

Die Mühlenkreiskliniken rechnen mit Beeinträchtigungen. Am Montag könne es allen Standorten zu Einschränkungen bei der Behandlung und Therapie von Patientinnen und Patienten kommen. „Über eine Notdienstvereinbarung zwischen den Mühlenkreiskliniken und der Gewerkschaft Verdi ist eine Notfallversorgung gesichert. Wir bitten die Patientinnen und Patienten um ihr Verständnis", heißt es in einer Mitteilung der Klinik.

Flughäfen Köln-Bonn und Düsseldorf am Montag von Streik betroffen

Die neuerlichen Warnstreiks gibt es nicht nur OWL. Verdi rief alle Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst unter anderem auch im Großraum Köln, Bonn und Leverkusen für Montag zum ganztägigen Warnstreik auf. Auch an den beiden größten NRW-Flughäfen Köln-Bonn und Düsseldorf kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen für Montag an.

Hintergrund sind die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Montag. Ein Angebot der Arbeitgeber hatte die Gewerkschaft am Donnerstag als unzureichend abgelehnt.