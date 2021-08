„Verdi will Exempel statuieren“

Verdi-Verhandlungsführerin Walburga Erichsmeier und DGB-Bundesvorsitzender Reiner Hoffmann forderten am Mittwoch erneut die Rückkehr in den TÖVD am MZG. Die Freien Wähler kritisieren, dies sei für das Unternehmen finanziell nicht zu leisten.

Wenn jetzt auch noch der DGB-Bundesvorsitzende Reiner Hoffmann in die ­Badestadt komme, um in die Auseinandersetzung einzugreifen, so könne das nur bedeuten, dass diese Tarifauseinandersetzung für Verdi von bundesweiter Bedeutung sei, heißt es in einer Pressemitteilung. Wille: „Es ist offensichtlich, dass Verdi ein Exempel statuieren will, um langfristig den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für alle kommunal geführten Krankenhäuser bundesweit durchzusetzen.“