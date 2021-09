Verdienstkreuz für eine „tolle Frau“

Landrätin Anna Katharina Bölling überreicht Auszeichnung des Bundespräsidenten an Helke Nolte-Ernsting (77) aus Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Helke Nolte-Ernsting ist seit Freitag Trägerin des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Bei einer Feierstunde im Kreishaus in Minden – unter anderem mit vielen Weggefährten und Familie – händigte Landrätin Anna Katharina Bölling die besondere Auszeichnung an die 77-jährige Bad Oeynhausenerin aus. Die Verleihung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erfolgte bereits im vergangenen Jahr.

Von Malte Samtenschnieder