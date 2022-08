Verdiente Schützen ausgezeichnet

„Ich fühle mich wie der kleine Esel am Palmsonntag. Er ist unbedeutend und klein, aber er begleitete Jesus – das ist eine große Freude“, sagte der neue Präses. Er müsse noch viel lernen, freue sich aber darauf, dies in Begleitung der Schützen zu tun. Pastor Johannes Epkenhans, der im September Stukenbrock verlässt, sagte, die vergangenen sechs Jahre bleiben tief in seinem Herzen. „Du kommst in gute Hände“, sagte er seinem Nachfolger.

