Verdübelung des Kreuzes nicht fachgerecht

Nach dem Tod des siebenjährigen Jungen in Brenken liegen erste Ergebnisse von Sachverständigen vor

Nach dem tödlichen Unglück, bei dem am Loretoberg in Büren-Brenken ein siebenjähriger Junge von einem Gedenkkreuz erschlagen wurde, liegen jetzt erste Ergebnisse von Sachverständigen vor. Ein von der Staatsanwaltschaft mit der Untersuchung beauftragter Steinmetz habe festgestellt, dass die Verdübelung des Sandsteinkreuzes mit dem Unterbau nicht fachgerecht ausgeführt worden sei, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Von Hanne Hagelgans