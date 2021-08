Verein lädt in Lounge ein

Die Gartenschau Bad Lippspringe erstrahlt noch bis zum 29. August in allen Regenbogen-Farben. Besucher können dort nicht nur die Lichtin-stallationen beim Sparkassen-Waldleuchten bestaunen, sondern dazu noch einen Prosecco genießen. Denn der Förderverein betreibt wieder seine stimmungsvolle Lounge. Freitags, samstags und sonntags können sich die Besucher von 17 Uhr an an der Adlerwiese erfrischen.

„Im vergangenen Jahr ist unsere Lounge bei den Besuchern des Sparkassen-Waldleuchtens sehr gut angekommen. Deshalb waren wir uns recht schnell einig, dass wir das Angebot in diesem Jahr fortsetzen möchten. Die Einnahmen kommen selbstverständlich dem Förderverein zugute und fließen in unsere nächsten Projekte im Gartenschau-Gelände“, betont der Vorsitzende Fritz Möller. Pandemiebedingt werden alle in der Lounge angebotenen Getränke in Piccolo-Flaschen mit Strohhalmen serviert. Darüber hinaus ist kontaktfreies Bezahlen per EC-Karte möglich.

Gartenschau-Geschäftsführerin Rehana Rühmann freut sich über das Engagement der Vereinsmitglieder: „Das Konzept der Lounge passt perfekt zum Sparkassen-Waldleuchten und ist eine tolle Ergänzung unserer gastronomischen Angebote im Gartenschau-Café Martinus im Park.“ Wer den Förderverein unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an fritz.moeller@foerderverein-lgs.de wenden.

Die Kassen und der Einlass am Haupteingang an der Tourist-Information sind täglich bis 22 Uhr geöffnet. Die Beleuchtung beginnt jeweils bei Einbruch der Dämmerung und dauert bis Mitternacht.

Für Jahreskarten-Inhaber ist der Eintritt wie gewohnt kostenfrei. Alle Eintrittskarten sind vor Ort und über den neuen Online-Shop erhältlich.