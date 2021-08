Verein will auch die Jugend locken

„Ein Highlight steht unmittelbar bevor“, kündigte Vorsitzender Torsten Seidemann bei der Vorstellung des Programms an und verwies auf das Konzert der Nordwestdeutschen Philharmonie am Sonntag, 5. September, von 18 Uhr an in der Südstadtkirche.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar