Verein will sich politisch einbringen

Bad Oeynhausen

Für Bad Oeynhausen zeichnet sich eine neue politische Kraft ab. In Form eines eingetragenen Vereins will der Zusammenschluss „Wir für Bad Oeynhausen“ sich einbringen. Das formale Okay des Amtsgerichtes dazu steht noch aus. „Das müsste aber bald vorliegen“, hofft Volker Eickhoff (60), stellvertretender Vorsitzender.

Von Claus Brand