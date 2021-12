Vereine sagen Saalkarneval gemeinsam ab

Die Karnevalsvereine im Kreis Höxter sagen ihre Saalveranstaltungen ab. Auf diese Entscheidung verständigten sie sich, nachdem NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Vertreter des organisierten Karnevals in dieser Woche den Verzicht auf Karnevalsbälle, Partys und Karnevalssitzungen in Innenräumen verkündet haben.

Digitale Formate in Planung

Karnevalsveranstaltungen in Sälen wie hier in Ovenhausen Mitte November wird es zunächst nicht mehr geben.

„Wir, die Karnevalsvereine und -gesellschaften des Kreises, haben uns so schnell wie möglich besprochen und die Situation diskutiert“, berichtet Lukas Wöstefeld, Sitzungspräsident des Elferrats Ovenhausen. Eine weitere Session, in der die Hallen leer bleiben? Zum zweiten Mal eine Session auf Sparflamme? „Für uns war es eine absehbare Entscheidung. Doch mit dem offiziellen Statement ist nun die Hängepartie vorbei. Wir sind erleichtert“, bringt Wöstefeld das Meinungsbild der Karnevalisten auf den Punkt.

„Zunächst haben wir geplant wie immer, doch Mitgliederbefragungen und die öffentliche Meinung bewogen uns selbst zum Schluss dahin, alle Veranstaltungen abzusagen“, berichtet der Brakeler Vizepräsident Steffen Rehermann. „Ein weiteres Jahr den traditionellen Karneval nicht feiern zu können, ist schade, aber wir müssen an das Wohl aller denken und uns solidarisch verhalten. Die StKG wird sich in den nächsten Tagen Gedanken machen, wie wir den Karneval in anderen Formaten coronakonform digital abbilden können“, sagt Dominik Thiet, Präsident der Steinheimer Karnevalsgesellschaft.

Fester Bestandteil des Brauchtums

Der Karneval gehöre zur Identität des Kreises Höxter und sei fester Bestandteil des Brauchtums und der Kultur – aber er sei mehr als Partys, die nicht zum gegenwärtigen Infektionsgeschehen und der Ausbreitung der Omikron-Variante passen. „Wir sind uns unserer großen Verantwortung in diesen schweren Zeiten bewusst und niemand darf einen nachhaltigen Schaden erleiden, den wir nicht wieder gut machen können“, betonen die Karnevalisten der heimischen Vereine. „Wir sind uns alle einig: Die traditionellen Saalveranstaltungen, wie man sie kennt und liebt, werden ein weiteres Jahr im Kreis Höxter nicht stattfinden. Somit folgen wir der Aussage des Ministerpräsidenten Hendrik Wüst.“

Diese Entscheidung sei ihnen keinesfalls leicht gefallen, heben die Vereinsvertreter in ihrer gemeinsamen Stellungnahme hervor. „Jetzt ist die Zeit sich die Glut des Karnevals zu bewahren um die Flamme erneut auflodern zu lassen, wenn wir wieder gemeinsam die schönste Zeit des Jahres feiern können.“