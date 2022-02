Vereine verabschieden „Mister DGH“

Nach 25 Jahren hat Alfons Bödeker den Vorsitz des Fördervereins Dorfgemeinschaftshaus Ottenhausen sowie die Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses in jüngere Hände gelegt. Während der Jahreshauptversammlung fand die Schlüsselübergabe an den Nachfolger Matthias Unruhe statt.

„Man muss gehen, wenn es am schönsten ist,“ sagte Alfons Bödeker, der das Dorfgemeinschaftshaus mit seinen Mitstreitern aus dem Vorstand 25 Jahre vorbildlich und mit viel Herzblut geführt hat. Das Gebäude wurde in den 25 Jahren seiner Amtsführung bereits zwei Mal nach dem Neu- und Umbau (1997 bis 1999) durchrenoviert. Es befindet sich derzeit in einem einwandfreien Zustand. Für die Verbesserung, der multifunktionalen Nutzung und als wichtiger Beitrag zur Inklusion, der Barrierefreiheit und der sozialen Teilhabe wird gerade ein Fahrstuhl eingebaut. Dadurch können künftig alle Nutzer mit Beeinträchtigungen und Behinderungen die Räumlichkeiten aufsuchen und an angebotenen Veranstaltungen im Obergeschoss teilnehmen.