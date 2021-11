Vereine wollen Rabatt im Bad

Für die Bahnen-Nutzung wollen die Vereine nicht so viel Geld zahlen.

Der Verband fordert von der Stadt einen „angemessenen Rabatt“ auf die Gebühr. Sie war im Februar mit der Entgeltordnung für die Bäder beschlossen worden. Stadtsportverbandschef Roland Merker und seine Stellvertreterin Elke Dewender ärgert, dass die Bahngebühr seinerzeit erstmals in einer Beschlussvorlage auftauchte. Eine Anhörung der Vereine zur Gebührenhöhe habe nicht stattgefunden. Auch dem Stadtsportverband sei nicht bekannt gewesen, dass eine solche Gebühr geplant war, heißt es in einem Schreiben an Bürgermeister Daniel Hartmann. Dabei sollten sowohl der Verband als auch die sporttreibenden Vereine bei relevanten Themen einbezogen werden.