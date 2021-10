Vereinsgemeinschaft legt Konzepte vor

Bürgermeister Michael Kasche sowie allen Fraktionen und Parteien des Gemeinderates ist ein Schreiben zugegangen, in dem eine Bestandsaufnahme als auch besagte alternative Planungsentwürfe des Bielefelder Büros „alberts.architekten“ enthalten sind.

Erhaltung aller Standorte

Die Vereinsgemeinschaft ist der Auffassung, dass bei der Grundschulentscheidung gilt, „pädagogische Anforderungen und Zielsetzungen mit Konzepten der Raumplanung und auch der Standortfrage zum Wohle der Kinder und ihrer Bildung, der Eltern und der Bevölkerung in den Ortsteilen sinnvoll zu verbinden“. „Wir treten nach wie vor mit großem Nachdruck – mit den bekannten Argumenten unserer Petition – für den Erhalt aller fünf bestehenden Grundschulen in der Gemeinde ein, weil wir dies für die beste Lösung halten.“ Die Corona-Situation habe zudem gezeigt, wie anfällig größere Schuleinheiten für eine Virusverbreitung seien und wie wertvoll eine kleine Schule sein könne, um Kinder, die nachweislich psychisch unter Pandemie-Bedingungen litten, in geborgener Umgebung emotional aufzufangen, zu betreuen und zu bilden.

Erster Planentwurf

Das von den Büttendorfern beauftragte Architekturbüro habe sich unter anderem auf die Planung und Erstellung von Schulbauten spezialisiert. Dessen Ausführungen orientierten sich an „pädagogischen Standards für eine bestmögliche Bildung der Kinder und an der Bedeutung einer Schule für den Ort“. Der erste Planungsentwurf beinhaltet nach Angaben der Vereinsgemeinschaft Vorschläge für Sanierungen, bauliche Veränderungen und ein verändertes zukunftsfähiges Raumkonzept auf der Grundlage des bisherigen Baukörpers des Schulgebäudes. Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte Dieter Bohlmann von der Vereinsgemeinschaft, dass der erste Entwurf zudem vorsehe, den seit Juli 2016 wegen Schimmelbefalls gesperrten Dorfgemeinschaftsraum zu sanieren und dann für die Ganztags- und Übermittagsbetreuung der Schulkinder zur Verfügung zu stellen. „Die Vereine könnten Räumlichkeiten oben in der Aula mit der Bühne nutzen“, sagte Bohlmann.

Zweiter Planentwurf

Der zweite Alternativentwurf sieht einen Teilneubau mit veränderten Raumfunktionen vor. Es sind sowohl neue moderne Räume für die Übermittags- und Ganztagsbetreuung der Grundschulkinder vorgesehen als auch Räume für die örtlichen Vereine und ihre Aktivitäten. Bildung, soziales und kulturelles Dorfleben verschiedener Generationen wären so unter einem Dach möglich, betont die Vereinsgemeinschaft. Auf Nachfrage ging Dieter Bohlmann noch etwas mehr ins Detail. Der zweite Entwurf beinhalte, den Anbau auf der linken Seite des Schulgeländes – also dort, wo sich in der unteren Etage der ehemalige Dorfgemeinschaftsraum befindet – auf drei Etagen zu erneuern, barrierefrei gestaltet mit Fahrstuhl. In diesem Teilneubau sei die untere Etage für Schulklassen und Funktionsräume der Schule vorgesehen, während die Vereine im Hauptgebäude Räume zur Verfügung gestellt bekämen. Bohlmann sagte, dass für einen Teilneubau im Gegensatz zu einer Sanierung auch Zuschüsse erwartbar seien. Außerdem sei ein Sponsor nach wie vor bereit, 100.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Anforderungen erfüllend

„Die in den Planungsentwürfen vorgeschlagenen baulichen Veränderungen und Umstrukturierungen im Raumkonzept erfüllen zeitgemäße und zukünftige pädagogische Anforderungen in hohem Maße, wie sie beispielsweise auch in verschiedenen Hüllhorster Gremien entwickelt wurden“, betonen die Vereinsvorstände. „Inklusives Lernen für Kinder mit Förderbedarf wird ebenso berücksichtigt wie Lern- und Fördermöglichkeiten in Kleingruppen. Ein Selbstlernzentrum ermöglicht individuelles Lernen unter Aufsicht. Außerdem sind ein Medienraum und eine Bücherei vorgesehen. In allen Bereichen ist Barrierefreiheit gegeben.“ Die Vorstände der Dorfgemeinschaft sind der Überzeugung, „dass die Grundschule Büttendorf im Schulverbund mit der Grundschule Tengern mit den aufgezeigten Veränderungen unbedingt eine Zukunft hat“.

Investitionsstau

Dies setze allerdings weiterhin voraus, dass die Schule eine modernisierte Ausstattung und zeitgemäße technische, mediale und digitale Infrastruktur erhalte. „Aufgrund der unklaren Situation hat sich hier über Jahre nichts getan“, so Bohlmann. Zudem hätten sich die Eltern bei den Schulanmeldungen zurückgehalten wegen der ungewissen Zukunft für die Schule im Ort. Dies gelte auch für Ahlsen. „Mit einem Bekenntnis der Politik zur Büttendorfer Grundschule löst sich das derzeitige Imageproblem auf, welches durch Investitionsstau und durch das Ergebnis der Grundschulkommission entstanden ist (diese hatte sich mehrheitlich für eine zentrale Grundschule für alle Schüler der Gemeinde ausgesprochen, Anm. d. Red.)“, sind sich die Vorstände einig.

Bürger beteiligen

Durch die von dem Architekturbüro aufgezeigten Lösungen werde die Schule noch attraktiver für die Anmeldungen neuer Schülerinnen und Schüler durch ihre Eltern und für Bewerbungen neuer Lehrkräfte für den Schulverbund, betonen die Büttendorfer. Außerdem seien die Bedingungen für den Betrieb und die Leitung kleiner Schulen durch den so genannten Masterplan Grundschulen NRW von 2020 im Vergleich zur Ausgangsdiskussion der Grundschulsituation in Hüllhorst deutlich verbessert worden.

Die Initiatoren der Petition für den Erhalt aller fünf Grundschulen der Gemeinde Hüllhorst halten es für „äußerst fragwürdig“, wie man aus einer Online-Befragung mit bislang 140 Teilnehmern „eine repräsentative Tendenz zu drei Grundschulstandorten ableitet, wenn diese Variante von lediglich 62 Befürwortern unterstützt wird, wo doch schon 2020 in der Petition weit über 1000 Hüllhorster Wahlberechtigte den Erhalt aller Schulstandorte mit ihrer Unterschrift gefordert haben“.

In diesem Zusammenhang appellieren die Büttendorfer noch einmal an die Politiker aller im Rat vertretenen Parteien, die Hüllhorster Bürgerinnen und Bürger an der Entscheidung über das Schulkonzept und die Schulstandorte ernsthaft zu beteiligen. Bohlmann sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass sich in diesem Jahr in Sachen Schulentwicklung bislang überhaupt nichts getan habe. Er habe den Eindruck, dass alle das Thema vor sich herschieben würden. „Je länger jedoch mit der Entscheidung gewartet wird, desto schlechter für die Grundschulen.“