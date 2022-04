Vereinsheim wird modernisiert

Ende März konnte die erste Veranstaltung in 2022 der Dalbker Schützen stattfinden. Die Jahreshauptversammlung ist jedes Jahr die erste Mitgliederversammlung, bei der die Weichen für das Vereinsjahr gestellt werden. In diesem Jahr musste nur der erweiterte Vorstand gewählt werden, der geschäftsführende Vorstand wird alle zwei Jahre gewählt.

Alle Amtsinhaber hatten sich im Vorfeld bereit erklärt, im Falle der Wahl das Amt weiterzuführen. So konnte Blockwahl für die jeweiligen Bereiche stattfinden. Der Verein zählt zum Jahresende 2021 461 Mitglieder, neun mehr als im Vorjahr. Das ist ein gutes Fundament für die kommenden Neuerungen.

Zurzeit finden die weiteren Maßnahmen zur Modernisierung im Vereinsheim statt. Durch die Installation einer elektronischen Anlage zur digitalisierten Auswertung der Wettkämpfe kann der Luftgewehrstand umgebaut werden. Danach ist er ein Mehrzweckraum, der mit wenig Aufwand als ein weiterer Gesellschaftsraum genutzt werden kann. Das Vereinsheim wird damit eine attraktive Sport- und Gesellschaftsstätte.

Aus diesem Grund konnte auch die Vereinsmeisterschaft nicht im üblichen Rahmen stattfinden. Denn Luftgewehrwettkämpfe sind zurzeit nicht möglich. So wurde neben dem geselligen Beisammensein auf drei Ehrenscheiben geschossen. Jeweils zehn Schützen versuchten, so nah wie möglich an das zentrale Kreuz auf dem aufgemalten Wildtier zu kommen. Bei einer Scheibe musste der Abstand der beiden nächsten Treffer sogar mit der Schieblehre bestimmt werden. Bei schönem Frühlingswetter hatten die gut 60 Teilnehmer viel Freude.

Weiter ging es direkt am folgenden Wochenende, denn der jährliche Film- und Klönabend stand auf dem Kalender. Bei Erbsensuppe und vielen Gesprächen wurde neben dem geselligen Beisammensein auch ein digitalisierter Film über das Schützenjahr 1995/1996 aufgeführt. Für viele der über 80 Besucher eine spannende und amüsante Gelegenheit, sich selbst ein Vierteljahrhundert jünger zu erleben.

So hat die Dalbker Schützenfamilie bei den ersten Veranstaltungen des Jahres bewiesen, dass sie eine intakte Gemeinschaft sind und über einen langen Zeitraum ohne die Möglichkeit von Veranstaltungen sofort wieder das Vereinsleben aufnehmen.

www.sg-dalbke.de