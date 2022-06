Vereinsspielerinnen holen den Titel

Nach fast zwei Jahren, in denen es keine Schulwettbewerbe mit anderen Schulen gab, finden Meisterschaften wieder statt. Als Erstes sind Faustballerinnen und Faustballer gefordert.

MTV Nordel und Gymnasium Rahden arbeiten beim Faustball eng zusammen – Teilnahme an Meisterschaft

Vier Teams des Gymnasiums Rahden nahmen an den Bezirksmeisterschaften im Raum Hannover teil und erreichten einen dritten und einen zweiten Platz in der Kategorie „Anfänger“ sowie zwei erste Plätze in der Kategorie „Vereinsaktive“.