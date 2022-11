Verfügungsfonds Anmietung stößt in Beverungen auf wenig Interesse

Beverungen

Dank Landesförderung mit geringer Miete zum eigenen Laden. Was sich erst einmal gut anhört, kommt in Beverungen aber offenbar nicht gut an - zumindest auf Seiten der Vermieter. Die Resonanz auf den Verfügungsfonds Anmietung ist mau, das Interesse bei Besitzern leer stehender Immobilien offenbar nicht vorhanden.

Alexandra Rüther