Verjüngungskur für CDU-Kreisverband

Rüther bedauerte, dass er das Amt nicht weiter ausüben könne. Die Aufgabe sei aus zeitlichen Gründen nicht mit seiner Funktion als Landrat vereinbar. In ihrer Bewerbungsrede dankte Corinna Rotte ihrem Vorgänger: „Du hast einen wesentlichen Beitrag dafür geleistet, dass die CDU im Kreis Paderborn entgegen dem Bundestrend weiterhin erfolgreich ist. Bei der Kommunalwahl haben wir einen weiteren CDU-Bürgermeister hinzugewonnen und sind weiter stärkste Kraft. Ich danke dir sehr für deinen Einsatz als Kreisvorsitzender in den vergangenen drei Jahren.“ Die dreifache Mutter, die in Steinheim (Kreis Höxter) aufgewachsen ist, kündigte an, den begonnenen Erneuerungsprozess mit einem Team aus jungen und erfahrenen CDU-Mitgliedern weiterzuführen.

Corinna Rotte, die mit ihrer Familie in Niederntudorf lebt, kündigte einen aktiven und lösungsorientierten Dialog mit den CDU-Stadt- und Gemeindeverbänden an. Auch müsse es darum gehen, die Vereinigungen mit ins Boot zu holen. „Als Kreisverband sind wir Dienstleister und Bindeglied und Ideenwerkstatt für die Kreistagsfraktion. Gemeinsam heißt es, Synergieeffekte zu nutzen und das Beste für unser Paderborner Land und Stadt herauszuholen. Als Kreisverband sind wir die Stimme der Basis. Wir wollen die moderne Volkspartei im Kreis Paderborn sein!“, betonte sie.

Der CDU-Kreisverband müsse nah an den Themen sein, egal ob es um die Probleme der Landwirte, der Hebammen oder der Familien gehe. Die neue Vorsitzende kündigte neben den bestehenden Arbeitskreisen weitere Formate zum Austausch an. Auch Themenparteitage seien geplant. Sie forderte, dass Familie, Beruf und Politik vereinbar sein müssten. Dafür wolle sie sich einsetzen – auch mit digitalen Lösungen.

Bei den weiteren Wahlen zum Vorstand wurde der konsequente Kurs der Verjüngung fortgesetzt: Kevin Gniosdorz und Christian Müller-Albers sowie Sabrina Henneke gehören als Stellvertretende Vorsitzende dem Zukunftsteam an. Reinhold Hansmeier wurde als Vize bestätigt. Die beiden Abgeordneten Carsten Linnemann (Bundestag) und Daniel Sieveke (Landtag) schieden als Stellvertreter aus. Mit dem Landtagsabgeordneten Bernhard Hoppe-Biermeyer wollen sie aber das junge Vorstandsteam weiter beraten.

Neuer Schriftführer ist Michael Salmen, der die Nachfolge von Birgit Rebbe-Schulte antritt. Ihre wichtige Funktion als Mitgliederbeauftragte will Verena Haese fortsetzen. Wiedergewählt wurde auch Schatzmeister Rainer Krukenmeier. Als Beisitzer fungieren nun Marcus Knoche, Bernd Langer, Birgit Rebbe-Schulte, Christoph Schön und Judith Renneke-Jostmeier.