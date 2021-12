Verkehr kann bald rollen

Bad Wünnenberg

Christiane Knippschild vom Landesbetrieb Straßen NRW muss in diesen Tagen immer wieder ungeduldige Anrufer vertrösten. Denn eigentlich sieht an der neuen B 480 und der riesigen Brücke über das Aftetal alles fix und fertig aus. Doch noch stehen die Straßensperren und der kurze Sprung fast bis ins Sauerland ohne die Gurkerei durchs Tal gelingt nicht. Schuld sind Fledermausüberflughilfen, die zum Schutz der Tiere an der Brücke ähnlich wie eine Schallschutzwand montiert werden müssen. Es mangelt am Material.

Von Marion Neesen