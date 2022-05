„Verkehr muss raus aus Elverdissen“

Herford/Bielefeld

Rein in die Kartoffeln – und jetzt wieder raus? Eines der größten und seit vielen Jahren geplanten Straßenbauprojekte der Region wird in der Nachbarstadt Bielefeld plötzlich wieder in Frage gestellt. Was wiederum erhebliche Auswirkungen auf Herfords größten Stadtteil Elverdissen haben könnte.

Von Bernd Bexte