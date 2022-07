Verkehrsclub beklagt schleppende Mobilitätswende in Bielefeld

Bielefeld

In einem Offenen Brief an den Oberbürgermeister und den Rat der Stadt beklagt der Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kreisverband OWL, dass eine geplante Verbesserung im ÖPNV-Angebot nicht rechtzeitig umgesetzt werde. Damit würden die Verwaltung und Mobiel einen Ratsbeschluss zum Nahverkehrsplan ignorieren.

Von Peter Bollig