Verkehrskadetten stellen Arbeit ein

Die Verkehrskadetten halfen über Jahre bei Großveranstaltungen wie dem Hermannslauf und dem Wackelpeter. Doch dem Team mangelt es an Nachwuchs. Nach 15 Jahren geben sie ihre Tätigkeit in Bielefeld jetzt auf.

In den vergangenen 15 Jahren durften sie bei fast keiner Großveranstaltung in der Stadt und im Umland fehlen und waren in ihren leuchtend gelben Uniformen nicht zu übersehen. Ob Carnival der Kulturen, Hermannslauf, Wackelpeter, Schlittenhunderennen, Begleitung von Laternenzügen an Kitas und vieles mehr – die Liste der Einsätze der Bielefelder Verkehrskadetten ist lang.

Auch wurden sie regelmäßig zusammen mit Kadetten anderer Städte bei überregionalen Großveranstaltungen eingesetzt, so beim Düsseldorf-Marathon oder den NRW-Tagen. Nun kommt nach 15 Jahren das Aus für diese Einrichtung. Es fehlt an Nachwuchskräften.

„Die Verkehrskadetten sind wie lebende Verkehrszeichen, zwei bis drei von ihnen ersetzen quasi einen Polizeibeamten“, beschreibt der Leiter der Kadetten René Swiniartzki die Bedeutung ihrer Einsätze zur Unterstützung von Einsatzkräften bei Großveranstaltungen. „Es ist bitter, dass nun ausgerechnet im 15. Jubiläumsjahr eine Ära zu Ende geht und die Verkehrskadetten den operativen Teil ihrer Tätigkeit zum Jahresende einstellen,“ so Swiniartzki.

Es fehlt an Nachwuchs

Im Ehrenamt fehlt es mehr und mehr an Nachwuchs, eine Tatsache, der sich nun auch die Verkehrskadetten stellen müssen. „Wir haben in den letzten Jahren immer wieder versucht, durch aktive Werbung in Schulen diesem Trend entgegenzuwirken. Einerseits haben wir aber feststellen müssen, dass sich das Freizeitverhalten der Jugendlichen geändert hat und das Ehrenamt bei diesen nicht mehr attraktiv ist“, erläutert Swiniartzki.

„Andererseits können wir aber auch den ständig steigenden Ansprüchen an Organisation und Sicherheit von Großveranstaltungen nicht mehr verantwortungsbewusst gerecht werden. Ohne engagierte Jugendliche geht es nicht und uns fehlt auch die Unterstützung und Anerkennung für den Einsatz der zeitweise bis zu 30 Bielefelder Verkehrskadetten.“

Jugendarbeit soll wichtiges Element bleiben

Die Verkehrswacht Bielefeld als übergeordnete Organisation hat aus diesem Grund auf Vorschlag des Vorstands in ihrer Mitgliederversammlung beschlossen, den operativen Teil ihrer Jugendabteilung bis auf Weiteres einzustellen. Dieses Tätigkeitsfeld soll aber nicht gänzlich aufgegeben werden, die Jugendarbeit bleibt ein wichtiges Element der Verkehrswachtarbeit.

„Wir planen eine umfassende Restrukturierung und einen Neustart der Jugendabteilung, sobald die pandemische Lage es wieder zulässt“, erklärt René Swiniartzki. Andere Städte wie Köln und Düsseldorf mit großen Kadetten-Organisationen hätten dazu bereits ihre Unterstützung zugesagt.