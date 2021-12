Verkehrsmännchen sollten Kinder schützen

bad Holzhausen

So idyllisch der Waldkindergarten in Bad Holzhausen an der Rumenstraße gelegen ist, so birgt das gerade in dieser Jahreszeit auch einige Gefahren für die Kinder. „In den vergangenen Wochen ist es dort zu einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen durch Lastwagen gekommen, die Baumstämme aus dem Wald abtransportieren“, berichtet Daniela Nebur, die sich als Mutter und im Namen des Vorstands des deutschen Kinderschutzbundes, Ortsverein Lübbecke, der Träger des Waldkindergartens „Glückspilze“ ist, an diese Zeitung gewandt hat.