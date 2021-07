Verkehrsunfall am Westerntor: Fußgänger tödlich verletzt

Ein 49 Jahre alter Fußgänger ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall am Westerntor tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei berichteten Zeugen, dass der Mann trotz Rotlichts für Fußgänger den Fußgängerüberweg der Friedrichstraße überquert habe. Andere Passanten sollen ihn rufend auf die rote Ampel aufmerksam gemacht haben.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war der Fußgänger gegen 22.10 Uhr aus der Westernstraße in Richtung Herz-Jesu-Kirche unterwegs. Ein Ford-Fiesta-Fahrer (23) fuhr auf der Friedrichstraße zum Westerntor und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. „Er hatte grün und fuhr auf die Kreuzung zu. Auf dem Überweg erfasste das Auto den Fußgänger“, heißt es in Polizeimitteilung von Montag weiter.

Der 49-Jährige wurde gegen die Frontscheibe geschleudert und fiel dann auf die Straße. Er erlitt schwerste Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb.

Der Autofahrer erlitt einen Schock und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei schaltete die Staatsanwaltschaft ein. Das Auto wurde sichergestellt. Bis kurz vor Mitternacht war die Kreuzung gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.