Verkehrsunfall und Flächenbrand

Zwei verletzte Personen forderte dieser Auffahrunfall auf der Bundesstraße 64 in Delbrück. Die auf dem Weg zu einem Flächenbrand in Westenholz befindlichen Delbrücker Feuerwehrleute kamen zufällig an der Unfallstelle vorbei und sicherten diese unverzüglich ab

Foto: Axel Langer