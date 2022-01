Verkehrsversuch kann starten

Salzkotten

In der letzten Sitzung des Salzkottener Bau- und Planungsausschusses im vergangenen Jahr haben sich die Kommunalpolitiker für einen Verkehrsversuch im Oelweg ausgesprochen. Dieser soll als Teil der Schulwegsicherung vom Frühjahr an bis in den Herbst zur Fahrradstraße werden. Das Konzept hatte die Stadtverwaltung in der Sitzung vorgestellt.

Von Marion Neesen