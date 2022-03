Verlässlichkeit herstellen

In Bielefeld leben rund 400 Jugendliche in Wohngruppen und Heimen. Einige wenige sind indes durch familiäre Vernachlässigung dermaßen geschädigt, dass sie sich gegen das Regelwerk der Einrichtung und das soziale Zusammenleben auflehnen. „Sie sind nicht gruppenfähig und wechseln somit alle halbe Jahre die Einrichtung“, sagt Jugendamtsleiter Georg Epp.

Ihnen sollen künftig im Jugendhaus Echo, einer städtischen Jugendhilfeeinrichtung mit stationärem und ambulantem Betreuungsangebot, geholfen werden. Nach einjähriger Umbauzeit sollen die ersten sechs männlichen Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren schon in der kommenden Woche in das schöne Klinkerhaus in der Diesterwegstraße 10 einziehen.