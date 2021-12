Verletztem fehlen Börse und Handy

Zeuge entdeckt blutüberströmten Mann in Paderborn – Polizei bittet um weitere Hinweise

Paderborn

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr einen blutüberströmten Mann im Bereich eines Kreditinstituts an der Hathumarstraße in Paderborn entdeckt. Der Verletzte kann sich laut Polizei nicht daran erinnern, wie er sich die Platzwunde zugezogen hat und wie ihm sein Portemonnaie und Handy abhandengekommen sind. Gesucht werden nun Zeugen.