Verlosung als Live-Stream

Bis zuletzt haben der Vorstand und die Geschäftsstelle von Beverungen Marketing e.V. an einer öffentlichen Verlosung am 23. Dezember auf dem Rathausplatz festgehalten. Jetzt wurde entschieden, dass die Verlosung ohne Publikum und mit dem geringstmöglichen Personalaufwand online durchgeführt wird

Zum zweiten mal in Folge wird Beverungen Marketing die Verlosung des Weihnachtsspiels per Livestream auf der städtischen Facebook-Seite übertragen.

. „Es ist in der aktuellen Situation nicht denkbar, einen Tag vor Heiligabend eine öffentliche Veranstaltung auf dem Rathausplatz unter Einhaltung der gesetzlichen Corona-Maßnahmen umzusetzen. Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung“, sagt Vorsitzender Sören Prokop. Die Verlosung des Beverunger Weihnachtsspiels wird am 23. Dezember ab 19 Uhr live auf der städtischen Facebook-Seite www.facebook/beverungen.de übertragen.

„Zwar kann eine reine Online-Übertragung nicht die vorweihnachtliche Atmosphäre ersetzen, die sonst bei der öffentlichen Verlosung auf dem Rathausplatz herrschte, aber wir hoffen, durch den Live-Stream den bestmöglichen Ersatz bieten zu können“, freut sich Geschäftsführer Rembert Stiewe auf die stets spannungsreiche Verlosung.

Gewinnspielkarten können noch am Verlosungstag abgegeben werden

Komplett mit 20 Marken beklebte Gewinnspielkarten können noch am Verlosungstag bis 18 Uhr in den teilnehmenden Geschäften und im Service-Center abgegeben werden. Zusätzlich wird von 17 bis 18.15 Uhr eine Losbox auf dem Rathausplatz vor dem Cordt-Holstein-Haus stehen, um ausgefüllte Karten direkt einzuwerfen.

Hauptpreis ist ein Ford Puma Hybrid

Die Spannung am Tag vor Heiligabend wird groß sein, denn in diesem Jahr wartet als Hauptpreis ein Ford Puma Hybrid im Wert von 24.000 Euro und als zweiter Preis ein Mac Book im Wert von 1.200 Euro. Darüber hinaus warten viele weitere attraktive Sachpreise und Gutscheine auf die Gewinner und Gewinnerinnen.

Die beliebten Weihnachtsmarken sind noch bis zur Verlosung am 23. Dezember in den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben von Beverungen Marketing e.V. erhältlich. Es erfolgt keine Abgabe an Kinder (bis 14 Jahre). Vollständig ausgefüllte und mit Sammelmarken versehene Teilnahmekarten können im Service Center sowie bei den teilnehmenden Betrieben abgegeben oder per Post an Beverungen Marketing e.V. geschickt werden (Einsendeschluss: 21. Dezember).