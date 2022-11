Vermieter hat Schulden: Heizungen weiter kalt

Augustdorf

Das Drama um die kalten Mietshäuser in Augustdorf geht weiter. Bewohner der Siedlung, bei denen der Gashahn am Freitag noch nicht abgesperrt wurde, haben verabredet, auf Klingeln nicht mehr zu reagieren und niemandem die Haustür zu öffnen. So wollen sie verhindern, dass Monteure in den Keller gelangen und weitere Heizungen lahmlegen.

Von Christian Althoff