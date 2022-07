Vermisste am Baggersee: „Unser letzter Strohhalm“

Nachdem die Suche nach den beiden vermissten Badegästen eines Baggersees in Porta Westfalica – eine Frau (26) aus Bad Oeynhausen und ein Mann (27) aus Löhne – am Mittwoch ohne Ergebnis abgebrochen wurde, wollen Staatsanwaltschaft und Polizei „in den nächsten Tagen“ einen weiteren Versuch mit Leichenspürhunden unternehmen.

Der Baggersee in Porta Westfalica: Hier sind am Sonntag zwei Menschen mutmaßlich ertrunken.

„Vielleicht sind bis dahin Fäulnisgase aufgetreten, die die Hunde wittern könnten“, sagte am Donnerstag Staatsanwältin Claudia Bosse in Bielefeld. „Das ist der letzte Strohhalm, an den wir uns klammern.“ Die Rettungskräfte hätten bisher alles technisch Mögliche unternommen, um die Vermissten aufzufinden, erklärte sie.