Vermisste Bad Lippspringerin: Ermittlungen im Fall Scarlett S.

Todtmoos/Bad Lippspringe

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass die Bad Lippspringerin Scarlett S. im Südschwarzwald verschwunden ist. Alle Suchaktionen nach der damals 26-Jährigen, die Anfang September alleine den 119 Kilo­meter langen Schluchten­steig wandern wollte, verliefen bislang erfolglos. Am Dienstag hat die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen nun offizielle Ermittlungen in dem Fall bestätigt.

Von Matthias Band