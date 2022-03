Vermisste Paderbornerin im Kreis Lippe aufgefunden

Seit Samstagnachmittag wurde eine 23-jährige Frau aus dem Paderborner Stadtteil Schloß Neuhaus vermisst. Am Sonntagmorgen konnte die Polizei dann vermelden, dass die per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Frau unversehrt im Kreis Lippe angetroffen wurde.

Die geistig beeinträchtige Frau war laut Polizei am Samstagnachmittag zu einem Waldspaziergang am Habichtsee aufgebrochen und nicht wieder zurückgekehrt. Nachdem die Suche durch Angehörige keinen Erfolg gebracht hatte, wurde gegen 20 Uhr die Polizei informiert. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und eines Personenspürhundes suchte die Polizei bis in die Nacht und setzte die Suche am frühen Sonntagmorgen um 6.30 Uhr fort.

Um 10.20 Uhr konnte die Frau dann dank Zeugenaussagen unversehrt im Kreis Lippe angetroffen werden.