Vermisster wieder aufgetaucht

Bad Lippspringer (55) wurde in einem Waldstück zwischen Paderborn-Neuenbeken und Bad Lippspringe gefunden

Bad Lippspringe/Paderborn

Der seit Mittwochmorgen vermisste 55-jährige Bad Lippspringer ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Samstag gegenüber dieser Zeitung bestätigte, fand sie den Mann am Freitagabend in einem Waldstück zwischen Paderborn-Neuenbeken und Bad Lippspringe.