Bielefelder P-ton AG: vernetzte Ideenschmiede

Sie versteht sich zugleich als Dienstleister, um jungen Firmen in der Startphase Arbeit abzunehmen und mit dem Rat von 140 Experten eines globalen Netzwerks zur Seite zu stehen.

Impulsgeber von P-ton – der Name geht zurück auf den Begriff „Project Button“ – ist Jürgen Hase, der das Unternehmen vor zwei Jahren gemeinsam mit zehn weiteren Gründern ins Leben rief. Der 58-jährige studierte Nachrichtentechniker war lange Jahre für die Deutsche Telekom tätig. Zuletzt beschäftigte er sich vor allem mit dem Internet der Dinge, also der Vernetzung von Autos, Geräten, Maschinen. „Ich habe diese Themen etwa bei Industrie 4.0 im Geschäftskundenbereich bearbeitet“, sagt Hase. „Mein Wunsch war es aber immer, den Menschen die Möglichkeiten der vernetzten Welt näherzubringen.“

Gesagt, getan. Mit einer Handvoll Ideen und Mitstreitern ist Hase an den Start gegangen, um Leute auch mit Hilfe der Technik zusammenzubringen, ihnen Unterhaltung, gemeinsame Erlebnisse und Momente zu bescheren. „Digiloges Mit­ein­ander statt digitaler Isolation“, bringt Hase seine Vision auf den Punkt. Die Start-ups, hinter denen P-ton steht, sollen zugleich digital und sozial funktionieren – und analoge Erlebnisse forcieren.

Das Internet der Dinge

Unter dem Dach der P-ton AG finden sich mehrere „digiloge“ Start-ups, vier davon sind bereits als selbständige GmbH ausgegründet. Eine ist Meet2Play mit der Plattform AVA. Dahinter verbirgt sich der Gedanke einer hybriden Brettspiel-Konsole, die „das beste aus der analogen und digitalen Spielewelt kombinieren“ soll. Mit Jürgen Hases Sohn Jakob (27) an der Spitze sollen vernetzte Displaykacheln, zu einem Spielfeld zusammengesteckt, den Weg in neue Spielewelten ebnen. Hinzu kommen Spielfiguren und Würfel, die als Teil des Internets der Dinge ebenfalls vernetzt sind.

„Wir können Spieleklassiker auf diesem Wege modifizieren oder aber auch immer wieder neue Spielideen verbreiten“, sagt Jürgen Hase. Er spricht von einer „Evolution des Brettspiels“. Die Idee stellten die Macher nun auch bei der Fachmesse Spiel in Essen vor. Im Herbst 2023 sollen erste Testspiele auf den Markt kommen, 2024 der Verkauf starten. Erstes Ziel: der Absatz von 2,5 Millionen Exemplaren.

Die Spielkacheln sind zugleich der Ansatz für weitere Entwicklungen. „Im Großformat kann man die Technik auch für Wandbilder nutzen“, sagt Hase. „Oder sie bilden die Basis für einen mit Vlies überzogenen Spielteppich für Kinder, die dann interaktiv agieren können. Sie können mit einem Spielzeug-Traktor ein Feld bestellen, auf dem dann virtuell Pflanzen wachsen, die später geerntet werden.“ Aber auch Verkehrserziehung wäre so auf spielerischem Weg möglich.

Virtuelle Welten

Displays bilden auch beim P-Ton-Start-up Stay2Discover die Basis einer ambitionierten Geschäftsidee. Das junge Unternehmen will mit Investoren und Franchisepartnern weltweit 50 Eventstätten aufbauen, in denen die Besucher in einem Kuppelbau dank 360-Grad-Filmen in virtuelle Welten eintauchen. Garniert wird das Ganze mit einem Gastronomiekonzept auf Sterne-Niveau. „Wir entführen die Gäste etwa an einem Abend nach Paris auf den Eiffelturm. Es sieht aus, riecht und schmeckt nach Paris“, sagt Jürgen Hase. Denn auch Duftstoffe kommen zum Einsatz. Der Preis für Gäste soll sich inklusive Speisen und Getränken auf 150 Euro pro Person belaufen.

Der Erlebniswelt seien quasi keine Grenzen gesetzt. Die Ideen reichen von einem Bankett auf der Titanic, „die bei uns aber nicht am Ende sinkt“, bis zum Markttreiben in Indien. Hase setzt bei seiner Idee auf die Zusammenarbeit mit Film- und Gastroexperten. Wie bei anderen P-ton-Projekten auch erfolge deren Entlohnung in erster Linie in Form von Anteilen am Unternehmen. So profitierten alle, wenn aus der Idee durch die gemeinschaftliche Arbeit ein Erfolg wird. Für die bis Herbst 2023 geplante Umsetzung des Pilotprojekts am Wiener Prater stünden 6,5 Millionen Euro bereit, sagt Hase.

Ein weiteres Projekt wird bei P-ton unter dem Titel „Press2Get“ vorangetrieben. Dabei geht es um vernetzte Notfallknöpfe für zuhause oder unterwegs – auch in Form von Schmuckstücken.

Geld für Hilfsprojekte

Ein Prozent aller Umsätze der P-ton-Firmen sollen in eine Stiftung fließen. Hier können jedes Jahr aus zehn Hilfsprojekten bis zu drei ausgewählt werden, die mit dem Geld unterstützt werden. Die P-ton AG als Dachgesellschaft erbringt für die eigenen Start-ups zentrale Dienste etwa bei Marketing, Personal oder Finanzen.