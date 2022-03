Verschwommene Kontur als Zeichen der Unsicherheit

Das Corona-Virus hat die Menschen weltweit verunsichert: Wie kann ich mich vor der Infektion schützen? Wie muss ich mich in meinen Gewohnheiten einschränken? Wie komme ich finanziell über die Runden, wenn mir sicher geglaubte Aufträge plötzlich wegbrechen? Solche Fragen beschäftigten und beeinflussten neben tausenden anderen Kulturschaffenden auch den Bielefelder Fotografen Veit Mette.

Seine durch die Corona-Pandemie ausgelöste allgemeine Verunsicherung zeigt der Bielefelder Fotograf Veit Mette (61) in seiner Ausstellung „Blurry“ im Bunker Ulmenwall.

Nachdem der 61-Jährige im ersten Corona-Jahr nach eigenen Angaben „noch ganz gut über die Runden“ gekommen war, traf es ihn im zweiten Jahr wirtschaftlich besonders hart. Aus der eigenen Verunsicherung heraus, wohin der Weg tatsächlich führen könnte, entwickelte er die Idee zu seiner neuen Ausstellung „Blurry“. Sie läuft aktuell in der Galerie Down Under im Bunker Ulmenwall.