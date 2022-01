„Verse von tiefer Herzensinnigkeit“

Als Pfarrer Anton Kleine vor fast 140 Jahren verstarb, hinterließ er der St. Martinsgemeinde nicht nur ein großzügiges finanzielles Vermächtnis. Zu seinem Erbe gehörte auch eine umfangreiche literarische Hinterlassenschaft – Gedichte und Verse, die der Geistliche über die Jahrzehnte selbst geschrieben hatte. Vielleicht deshalb auch ist Anton Kleine über seinen Tod hinaus vielen Badestädtern als Pfarrer und mehr noch als Dichter in Erinnerung geblieben.

Teilansicht des alten Bad Lippspringer Friedhofes an der Arminiusstraße, etwa um das Jahr 1912. Hier steht heute das Rathaus. Auf dem Denkmal eines von vielen Gedichten von Pfarrer Anton Kleine.

Rückblick in eine längst vergangene Zeit: Anton Kleine war seit dem Jahr 1830 Pfarrer der Martinsgemeinde. Die Verstorbenen wurden seinerzeit auf dem Friedhof an der Arminiusstraße (1812 geweiht) beigesetzt, dort wo sich heute das Rathaus der Stadt Bad Lippspringe befindet.

Im 19. Jahrhundert war es noch üblich, Grabsteine und Grabsockel mit Versen zu versehen, die an das besondere Wirken des oder der Verstorbenen erinnern sollten. So auch in Bad Lippspringe. Chronisten berichten, dass viele dieser gereimten Gedichte aus der Feder von Pfarrer Anton Kleine stammten. Karl-Anton Wewer, der frühere Ortsheimatpfleger, bescheinigte dem „Dichter-Pfarrer“: „Seine Verse sind manchmal von einer kindlichen Herzenseinfalt, aber doch immer von tiefer Herzensinnigkeit.“

Zahlreiche dieser Grabsprüche haben der Rietberger Volksschulrektor August Finke und seine Mutter bei ihren Besuchen in Bad Lippspringe aufgeschrieben und so der Nachwelt erhalten. Erstmals wird ihr Engagement 1935 in einem Beitrag der Monatszeitschrift Heimatborn öffentlich gemacht.

Der katholische Teil des Friedhofs wurde bis zum Jahr 1879 belegt und anschließend geschlossen. Anfang des 20. Jahrhunderts verschwanden nach und nach auch die Grabmäler und mit ihnen die vielen Grabsprüche, die Pfarrer Anton Kleine zugeschrieben werden. Nur aufmerksamen Friedhofsbesuchern ist es zu verdanken, dass zumindest ein Teil der Verse aufgeschrieben und so erhalten geblieben ist.

Hier einige Auszüge und bemerkenswerte Beispiele

Der im Alter von nur 20 Jahren verstorbenen El. Pörtner (1853-1873) galt der Nachruf: „Geschmücket mit der Jungfrau‘n Kranz/Bist du von uns gegangen/Und in dem schönsten Jugendglanz/Bist du zu Gott gegangen/Dort in dem seel‘gen Himmelreich/Warst Du den Engeln Gottes gleich.“

Der verstorbenen Frau eines Bürgermeisters attestierte Anton Kleine ein gottgefälliges Leben geführt zu haben. Diesen Vers hat der Bad Lippspringer Bildhauer Kubinsky etwa um das Jahr 1920 aufgeschrieben, als die letzten Grabsteine auf dem bereits geschlossenen Friedhof entfernt wurden: „Sie war brav, treu und gut,/Die hier im kühlen Grabe ruht,/Ging nie zum Vergnügen aus,/Sie lebte nur für Kind und Haus./Sie war entfernt von Haß und Streit/Und haßte Heuchelei und Neid./Sie dachte, wie der Mund es sprach/Und wie es ihr am Herzen lag,/So wie dem Christ es ziemt./War gegen alle liebevoll,/Doch wußte sie zu sprechen,/Wo Böses mit Bedacht geschah./Im Garten wie im Gotteshaus/Da konnte man sie sehen,/Gebet und Arbeit froh begehen.“

Dem Landwirt Ludwig Tilly, gestorben 1874, zerbrach der Biss eines Pferdes den Oberarm. Die Verletzungen waren so schwerwiegend, dass Tilly nur wenig später verstarb. Ihm widmete Pfarrer Kleine den Vers: „Zersplittert und zerbrochen,/Sind Deines Armes Knochen,/Von Deinem Pferd, dem Du vertraut./Und ach, nach tagelangen Schmerzen,/Zur größten Trauer uns´rer Herzen,/Dich unser Aug´ im Grabe schaut./Gott Vater,/vergelt ihm alle Schmerzen dieser Welt.“

Den 1881 verstorbenen Ehemann und Vater Wilhelm Rudolphi würdigte der Seelsorger so: „Den teuren Vater riefest Du,Hinweg von Euch zur ew´gen Ruh./Wir klagen nicht. Gebenedeit./Dein Wille sei in Ewigkeit./Wir werden ihn einst wiederseh´n,/Mit ihm an Deinem Throne steh´n./Das ist der Trost, der uns erhebt./Die Hoffnung, die uns hier beseelt.“

Überschwängliche Lobeshymnen an den Kronprinz

Anton Kleine hat aber nicht nur anrührende Friedhofsverse verfasst. Überliefert sind auch überschwängliche Lobeshymnen, die er in den 50 Jahren seiner seelsorgerlichen Tätigkeit auf das preußische Herrscherhaus gehalten hat. So geschehen am 20. September 1836, als Kronprinz Friedrich Wilhelm bei einer Reise auch Station im neuen Badeort Lippspringe machte: „Sei gegrüßet, sei willkommen/Hocherlauchter Prinz und Herr/Freudig haben wir vernommen/Daß Du wolltest zu uns kommen./Und den schönen Lippequell/Ehren hier an Ort und Stell./Freudig kommen wir entgegen/Und empfangen Dich mit Lust/Deine Liebe wir erwägen/Sieh, wie sich die Herzen regen/Bringen im Wettstreiten gar/Gegenlieb zum Opfer dar (...).“