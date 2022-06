Versorgung in Bad Driburg ist gesichert

Der neue Trinkwasserhochbehälter am Dr. Hoffschulteweg in Bad Driburg. 1,7 Millionen Liter Trinkwasser können in dem neuen Hochbehälter gespeichert werden. Der Behälter befindet sich unterhalb vom Stellberg an einer schwer zugänglichen Stelle auf 325 Meter über NN mitten im Wald.

Foto: Reinhold Budde