Verspäteter Abschied in Corona-Zeiten

In einer zentralen Gedenkfeier auf dem Altenbekener Friedhof nahmen Schützen und Angehörige Abschied von den in den Jahren 2020 und 2021 verstorbenen Mitgliedern.

Der Präses der Bruderschaft, Pastor Bernhard Henneke, gedachte im Beisein einiger Angehöriger, zahlreicher Schützen, die in Uniform an der Veranstaltung teilnah­men, der Musiker der Garde Grenadieren, der Fahnenabordnungen der Königin Kürassiere und der Altenbekener Bruderschaft sowie Bürgermeister Matthias Möllers der 23 in den Jahren 2020 und 2021 verstorbenen Schützen.

Besonders schwer seien Beerdigungen gewesen, an denen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nur einige wenige Angehörige anwesend hätten sein dürfen. Oberst Gregor Rudolphi ging in seiner Ansprache darauf ein, dass Abschied von einem Verstorbenen zu nehmen, ein wichtiger Teil der Trauerbewältigung sei. Für die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Altenbeken sei es seit jeher eine moralische Pflicht, ihre verstorbenen Mitglieder zu ihrer letzten Ruhestätte zu begleiten.

Zwei ehemalige Schützenköniginnen verstorben

Anschließend verlas er die Namen der verstorbenen Mitglieder der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Altenbeken. Im Jahr 2020 verstarben von der BollerbornKompanie Dietrich Helmich, Heinzbert Plückebaum, Karl Lachenicht, Karl-Albert Lira und Friedrich Nied, von der Markkompanie Johannes Willeke, Hans Halsband, Hans Göke und Anton Leineweber sowie von der Westkompanie Josef Winsel, Heinz Sasalla, Georg Klodt und Karl Klahold. Mit Marie Luise Volkhausen verstarb die Altenbekener Schützenkönigin aus dem Jahr 1968.

Im Jahr 2021 verstarben von der Bollerborn-Kompanie Heinrich Müller, Horst Schlichting, Hermann-Josef Rittmann, Rudolph Koch und Ulrich Johannesmeier, von der Markkompanie Hans Volkhausen und Heinz Benning, von der Schweizer Kompanie Franz Bieling sowie von der Westkompanie Hans-Joachim Vogt und Klaus Klodt. Mit Waltraud Grebe verstarb die Altenbekener Schützenkönigin aus dem Jahr 1982.