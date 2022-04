Verstärkung für Flüchtlingshilfe in Bad Wünnenberg

Als Reaktion auf die steigenden Flüchtlingszahlen hat die Stadt Bad Wünnenberg sich im Bereich Flüchtlingshilfe verstärkt. Mit Jolanthe Bernard kehrt eine alte Bekannte in die Stadtverwaltung zurück und unterstützt in Zukunft Sandra Hesse in allen Angelegenheiten rund um das Thema Migration und Flüchtlinge.

„Jolanthe Bernard hat bereits bis 2019 bei der Stadt gearbeitet und ist bestens im Stadtgebiet vernetzt“, erläutert Bürgermeister Christian Carl, „somit lag die Entscheidung, sie zu reaktivieren, nahe.“ Das Arbeitspensum sei in vielen Bereichen der Stadtverwaltung seit Beginn des Ukraine-Kriegs enorm gestiegen, heißt es aus dem Rathaus. Deswegen habe es gegolten, erste Entlastung zu schaffen.

Sandra Hesse und Jolanthe Bernard sind unter anderem Ansprechpartnerinnen für die neu eingerichtete Spielgruppe in Bad Wünnenberg. Diese Spielgruppe für ukrainische Flüchtlingskinder wird dienstags von 16 bis 18 Uhr im Pfarrheim in Bad Wünnenberg angeboten. „Der Kontakt zu Gleichaltrigen ist besonders für die Kinder wichtig. Um sie im Kindergarten nicht zu überfordern und ihnen die Eingewöhnung zu erleichtern, haben wir Lösungen gesucht und gefunden“, erklärt Carl. Auch die Eltern sind in den Gruppen willkommen. So soll eine Möglichkeit zum Austausch auch für die Erwachsenen geboten werden. Die ersten Treffen in der Spielgruppe sind bereits erfolgt, und das Angebot werde gut angenommen.

Sprachkurse eingerichtet

Eine weitere Möglichkeit zum Austausch und zum Kennenlernen stellt ein für Sonntag, 24. April, geplantes Begegnungscafé dar. Von 15 Uhr an stehen für alle Interessierten Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke im Pfarrheim in Bad Wünnenberg bereit. Alle Bürgerinnen und Bürger und alle Geflüchteten sind willkommen.

Um die sprachlichen Barrieren zu verringern, wurden Sprachkurse für die Geflüchteten eingerichtet. Die deutsche Sprache wird montags von 17 bis 18.30 Uhr im Pfarrheim in Bad Wünnenberg und montags und mittwochs von 16 bis 17 Uhr in der Profilschule in Fürstenberg durch Ehrenamtliche vermittelt.

Alle aktuellen Informationen zur Ukraine-Hilfe gibt es in einem FAQ unter www.bad-wuennenberg.de. Für Fragen stehen Sandra Hesse und Jolanthe Bernard zur Verfügung: fluechtlinge@bad-wuennenberg.de oder unter Telefon 02953/ 709-19 oder -73.