Verstöße bei der Hälfte aller kontrollierten Fahrer festgestellt

Verkehrskontrollen an der Boker Straße in Delbrück

Delbrück

Die Polizei hat am Montag tagsüber Verkehrskontrollen an der Boker Straße in Delbrück durchgeführt. Bei der Hälfte der rund 50 kontrollierten Fahrer und Fahrzeuge wurden Verstöße gegen Verkehrsvorschriften festgestellt, wie die Polizei am Dienstag berichtet.

