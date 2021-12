Versuchsweise Fahrradstraße

Salzkotten

Im Salzkottener Oelweg soll ein Verkehrsversuch eingerichtet werden. Dort sollen Erfahrungen mit einer Fahrradstraße gesammelt werden. Diesen Vorschlag wird die Verwaltung dem Bau- und Planungsausschuss in der nächsten Sitzung am Donnerstag, 9. Dezember, unterbreiten. Auch eine Einbahnstraßenregelung sei denkbar. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Mensa der Gesamtschule.